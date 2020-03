Coronavirus in Alto Adige, quattro morti in più rispetto a ieri e salgono a 37 i decessi in Regione. Sono 623 i contagiati

La Provincia di Bolzano commenta che questi numeri non consentono ancora di abbassare la guardia e che il messaggio per tutta la popolazione è quello di continuare a seguire le disposizioni. Sono 32 i pazienti, affetti da coronavirus, che attualmente richiedono un’assistenza intensiva

BOLZANO. Sono 623 le persone positive al coronavirus in Provincia di Bolzano, 68 in più nelle ultime ore. Un dato in flessione rispetto a ieri, venerdì 20 marzo, quando sono stati registrati 114 nuovi contagi. Il numero di decessi sale, purtroppo, a 24 persone. Sono in totale 37 le vittime per la pandemia in Trentino Alto Adige.

La Provincia di Bolzano commenta che questi numeri non consentono ancora di abbassare la guardia e che il messaggio per tutta la popolazione è quello di continuare a seguire le disposizioni.

Da parte dell’Azienda sanitaria altoatesina sono stati effettuati tra ieri e questa mattina (sabato 21 marzo) 746 tamponi, 68 di questi sono risultati positivi.

Al momento attuale quindi 623 persone sono risultate positive in Alto Adige all’infezione, mentre il numero complessivo dei test effettuati sale quindi a 5.179 rilevati su 3.501 persone.

Sono complessivamente 173 le persone positive a Covid-19 assistite nei normali reparti dell’Azienda sanitaria provinciale. Risultano in recesso i casi sospetti che passano da 60 di ieri a 43.

Sono 32 i pazienti, affetti da coronavirus, che attualmente richiedono un’assistenza intensiva. Il numero dei decessi da infezione Sars-CoV-2 registrati in Alto Adige si attesta ad oggi 21 marzo, a 24 persone. Tutti avevano malattie pregresse. Le persone decedute, eccetto una donna di 60 anni, erano anziane. Le persone poste in quarantena domiciliare in Alto Adige è di 2.011 unità.