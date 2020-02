Coronavirus, in Tirolo ci sono i primi due contagiati

TRENTO. Ci sono due persone che sottoposte a test sono risultate essere positive al coronavirus in Tirolo.

A riferirlo è stato il governatore Gunther Platter, citato dall'agenzia di stampa austriaca Apa.

Secondo alcune informazioni, che dovranno ora essere confermate, una delle due persone sarebbe originaria dalla Lombardia, ed entrambi sarebbero italiani. La coppia - lei studia ad Innsbruck, lui era in visita - è stata posta in isolamento all'ospedale di Innsbruck.

Per quanto riguarda l'Italia l'ultimo bilancio parla di 288 contagiati e sette morti, tutti anziani già indeboliti da altre patologie. A metà mattinata sono già 212 i casi in Lombardia, 42 in Veneto, 23 in Emilia Romagna, due in Toscana, tre nel Lazio, tre in Piemonte.