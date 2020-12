Coronavirus in Trentino, 2 positivi a Ledro e Tione. Ecco i 22 Comuni del contagio e dove sono avvenuti i 13 decessi

E' molto alta l'allerta, anche in Trentino, per la nuova variante del coronavirus arrivata dal Regno Unito. Dopo il primo caso confermato ieri dal Ministero della salute, ci sono altri sette casi sospetti e tenuti sotto osservazione. Nelle prossime ore è atteso un provvedimento in provincia, Fugatti: ''Valutiamo questi aspetti per prossima ordinanza"