Coronavirus in Trentino, altri 12 morti per un totale di 360 decessi da inizio epidemia. Positive 86 persone, il 6,7% dei tamponi

TRENTO. Ci sono 86 nuovi positivi sul territorio provinciale e, purtroppo, 12 nuovi decessi con Covid-19. Da inizio epidemia ci sono 4.183 casi e 360 morti con coronavirus. Sono 1.201 i guariti. I tamponi analizzati sono 1.276 per un 6,7% di test positivi.

"Oggi registriamo 12 morti, dei quali 10 in Rsa - dice il presidente Maurizio Fugatti - mentre abbiamo 86 contagi e 22 di questi nelle case di riposo. C'è un calo sul contagio, stabilizzato a questo livello. Il valore assoluto è importante, anche se sulla percentuale il trend è stabile. Ci rassicurano le terapie intensive con 41 pazienti".

Il trend resta stabile per un rapporto tampone/contagi ancora doppio rispetto alla provincia di Bolzano, oggi la Provincia altoatesina ha comunicato un tasso al 3,7%, mentre oggi in Trentino ci si attesta al 6,7%.

Sono 2.380 i casi totali di coronavirus dall'inizio dell'epidemia in Alto Adige, mentre sono 245 le persone decedute con Covid-19 (Qui articolo).

I laboratori dell’Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno esaminato 1.473 tamponi e 55 di questi sono risultati positivi per un rapporto al 3,7%. A livello provinciale l’Azienda sanitaria ha effettuato complessivamente 30.361 tamponi su 14.783 persone.

Le persone ricoverate nelle varie strutture sono in leggero calo 206 contro i 222 di ieri, aumentano però i casi sospetti, ovvero dove non è accertato il contagio da coronavirus, che passano da 52 a 64. La situazione migliora anche in terapia intensiva dove sono seguiti 16 pazienti, altri 7 rimangono ricoverati in reparti di terapia intensiva in cliniche in Austria e in Germania.

Da inizio epidemia ci sono 54 morti con Covid-19 a Bolzano, quindi 29 ad Appiano e 17 a Castelrotto. Sono 15 i decessi a Merano e 14 a Laives, 11 a Ora e 10 a Ortisei. Ci sono 9 vittime a S. Leonardo in Passiria, 7 a Selva val Gardena e Montagna, 7 a Brunico e 6 a Bressanone (Qui articolo).