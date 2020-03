Coronavirus in Trentino, ecco dove sono avvenuti i 9 decessi. A Trento morti in 16 dall'inizio dell'epidemia, a Pergine 15 persone. A Canazei tasso di contagio al 3,4%. Guarda i casi per Comune

TRENTO. Più 87 nuovi casi e il numero di positivi a Covid-19 in Trentino si attesta a 2.427 persone. Ci sono, purtroppo, 9 nuovi decessi. Ci sono in totale 129 morti per complicanze legate all'infezione, mentre sono 200 le vittime a livello regionale (Qui articolo).

Le vittime sono 4 donne e 5 uomini. Un 89enne di Pinzolo, un 81enne di Pergine e una donna di 84 anni di Trento. Un uomo di 74 anni di Riva del Garda, un 86enne di Levico. Una donna di 79 anni di San Lorenzo Dorsino, un'altra 79enne di Pergine, un 90enne di Bleggio Superiore e una donna di Ledro.

Sono in totale 19 i decessi registrati a Ledro dall'inizio dell'epidemia, quindi Trento a quota 16 e Pergine con 15 morti. Sono 10 le vittime a Dro.

L'aggiornamento di Provincia e Apss: 1.336 in isolamento domiciliare, 140 in Rsa mentre i casi complessivi sono 502 persone e 140 nelle case di cura. Sono 306 i pazienti ricoverati senza ventilazione, 50 in ventilazione semi-invasiva e 75 in ventilazione invasiva. Sono invece 6 i guariti e 166 i guariti clinicamente.

Nelle ultime 24 ore è stato registrato un caso in più sull'Altipiano della Vigolana che si porta a 6, così come a Bleggio Superiore (19 casi), Borgo Lares (7 casi) e Caderzone Terme (8 casi), Calceranica (2 casi), Cles (19 casi) e Madruzzo (9 casi). Una nuova positività anche a Malè (5 casi), Mezzocorona (20 casi) e Novella (10 casi), Riva (79 casi), Roncegno (8 casi), Spiazzo (13 casi), Storo (46 casi), Strembo (4 casi), Telve (3 casi), Tenno (11 casi), Tesero (15 casi), Tione (33 casi), Tre Ville (11 casi) e Ville di Fiemme (27 casi)

Più 6 casi a Predazzo e Arco che si attestano rispettivamente a 37 e 214 positivi. Più 5 a Levico (40 casi), più 4 a Mezzolombardo (35 casi), più 3 a Canazei (64 casi) e Rovereto (59 casi), più 2 a Lavis (20 casi), Pieve di Bono (37 casi) e Vermiglio (47 casi). A Trento ci sono 14 nuovi contagi per un totale di 334 casi. Prime positività a Fornace (2 casi), Pomarolo (1 caso) e Spormaggiore (1 caso).

Tasso di contagio. A Canazei il 3,4% della popolazione ha contratto il coronavirus per un incidenza di 1 ogni 29 abitanti, quindi Campitello di Fassa a 3,3% e Borgo Chiese al 3%. A seguire Pieve di Bono e Vermiglio (2,6%), Ledro (2,2%), Massimeno (2,1%) e Pellizzano (1,8%), Pinzolo, Capriana e Castel Condino, Drena e San Giovanni si attestano a 1,4%.

Il focus sui Comuni