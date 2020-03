Coronavirus in Trentino, giornata drammatica: 18 morti e i contagi superano la barriera delle 2.000 persone

Una giornata difficilissima in Trentino e sono tanti decessi nelle case di riposo. Vittime che si aggiungono alle 15 registrate nella giornata di ieri. La conferma da parte di Provincia e Azienda provinciale per i servizi sanitari

TRENTO. Sono 2.001 i contagi in provincia in questa emergenza coronavirus, sono 177 i nuovi positivi (Qui articolo). Ci sono, purtroppo, 18 nuovi decessi. Complessivamente le vittime sul territorio provinciale salgono a 74 per un totale di 119 decessi a livello regionale. Una giornata difficilissima in Trentino e sono tanti decessi nelle case di riposo. Vittime che si aggiungono alle 15 registrate nella giornata di ieri. Questa la conferma da parte di Provincia e Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Dati ancora alti e ma si registra una flessione rispetto ai 214 casi di ieri, oggi sono stati 177 i positivi (102 con tampone e 75 senza). Negli ultimi giorni il numero di contagi è stato di 131 (lunedì 23) e 173 (domenica 22) dopo i 239 casi toccati sabato scorso. sono stati confermati e aggiornati da Provincia e Azienda provinciale per i servizi sanitari.

"La situazione è grave, tanti nelle Rsa. Ci lasciano uomini e donne che hanno costruito il Trentino - commenta il presidente Maurizio Fugatti - che tanto hanno dato al territorio. Siamo vicini alle case di riposo. I guariti salgono invece a 90 persone".

Sono 47 i nuovi positivi in più al coronavirus, il numero delle persone infettate in Provincia di Bolzano è così salito a 836 casi. Nelle terapie intensive degli ospedali dell'Alto Adige sono ricoverate 49 persone affette da coronavirus.

Il numero delle persone contagiate dal nuovo coronavirus e decedute per complicanze legate ai sintomi del Covid-19 è aumentato ulteriormente. Complessivamente il numero di persone con Covid-19 decedute ammonta a 45, da ieri si registra 1 caso di morte (Qui articolo).

A Bolzano sono 192 i casi, mentre a Bressanone sono 33 i positivi al coronavirus. Sale a 52 il numero di contagiati a Castelotto, Ortisei si attesta a 41 casi, Santa Cristina a 17 casi e Selva val Gardena a 36 casi. A Laives ci sono 20 positivi, 12 casi a Vipiteno, quindi Merano raggiunge quota 50 contagi (Qui articolo).