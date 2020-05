Coronavirus in Trentino, sono 12 le vittime legate a Covid-19 a Pieve di Bono-Prezzo da inizio epidemia. Ci sono 6 nuovi casi a Vermiglio e 2 a Canal San Bovo

Governo e enti locali hanno trovato un'intesa sui protocolli di sicurezza per far ripartire le attività nella Fase 2 da lunedì 18 maggio. Fugatti: "Il governo ragiona sul 3 giugno per gli spostamenti tra Regioni. Abbiamo un accordo con Veneto: lavoriamo a delibera per permettere alle persone di andare a trovare i 'congiunti' in provincia di Belluno, Verona e Vicenza"