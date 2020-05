Coronavirus in Trentino, 3 morti nelle ultime 24 ore e tutti ospiti di Rsa. Ci sono 32 nuovi positivi e un rapporto dell'1,18%

TRENTO. Più 32 contagi e altri 3 morti sul territorio provinciale a causa dell'epidemia coronavirus. Complessivamente il Trentino sale a 5.265 casi e 454 decessi da inizio emergenza. I numeri che, però, comunichiamo al ministero è quello di 3 nuovi infetti negli ultimi 5 giorni. Sono 3.496 i guariti e ci sono attualmente 1.315 persone ancora positive a Covid-19.

I tamponi analizzati sono stati 2.718 per un rapporto contagi/tampone che si attesta a 1,18% di test positivi.

"Sono 32 i casi registrati oggi, 3 dei quali con sintomi insorti negli ultimi 5 giorni e 29 altri casi individuati anche con screening sierologico, tra questi ci sono 24 positivi asintomatici", commenta la Provincia attraverso una nota e aggiunge: "I decessi sono 3, due avvenuti in ospedale, ma tutti relativi a persone che erano ospiti in Rsa. Sono 9 i pazienti in terapia intensiva".

Zero contagi e zero decessi. E' il secondo giorno da inizio epidemia coronavirus che l'Alto Adige non segnala casi, questo a fronte di 924 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, mentre da una settimana non si verificano morti legati a Covid-19.

La situazione altoatesina è rassicurante e la curva epidemiologica si conferma in questo periodo di fase 2 a livelli bassi, quasi fisiologici. Il primo dato tanto atteso si è verificato martedì 12 maggio (Qui articolo), mentre negli ultimi due giorni sono stati registrati 6 nuovi positivi e nessuna vittima (Qui articolo). Oggi restano fermi i numeri in Provincia di Bolzano: 2.578 casi e 290 decessi (Qui articolo).