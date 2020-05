Coronavirus in Trentino, i 2 morti nelle Rsa a Rovereto e Canal San Bovo. Altri 2 contagi a Predazzo, 3 casi a Sella Giudicarie

"Noi siamo il Pilati" è una serie web in 5 puntate promossa da un'insegnante dell'Istituto tecnico di Cles Carlo Antonio Pilati. In questi episodi, trasmessi sui canali social e spalmati su 5 settimane, 6 ragazzi si racconteranno mostrando così la varietà e l'integrazione tra diverse vicende personali in val di Non e Sole