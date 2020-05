Coronavirus in Trentino, altri 2 morti e il contagio resta stabile sotto il 2%. Non ci sono nuovi casi in Rsa

TRENTO. Ci sono altri due morti e 28 positivi su 1.193 per un rapporto contagi/tamponi che resta stabile intorno a quota 2%. I numeri che, però, comunichiamo al ministero è quello di 6 nuovi casi negli ultimi 5 giorni.

Complessivamente ci sono 5.162 casi e 448 decessi da inizio epidemia. Sono 3.194 le persone guarite e sono quindi 1.489 le persone attualmente infette.

I tamponi analizzati sono stati 1.678 per un rapporto che si attesta a 1,67% di test positivi.

"Non ci sono nuovi casi in Rsa - commenta il presidente Maurizio Fugatti - mentre i due decessi riguardano ospiti delle case di riposo. Ci sono 9 pazienti in terapia intensiva, quindi il dato è in calo. Il Trentino è al primo posto per i tamponi fatti e il contagio è stabile. Oggi 1.104 sono stati letti dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, 386 dal Cibio e 188 dalla Fondazione Mach. Un risultato raggiunto dalle eccellenze trentine".

Nel frattempo in Alto Adige ci sono stati zero contagi e zero morti nelle ultime 24 ore. E' stato registrato finalmente il dato tanto atteso a Bolzano.

I numeri restano quindi fermi: 2.572 casi e 290 morti da inizio epidemia coronavirus (Qui articolo).