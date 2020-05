Coronavirus in Trentino, un morto in Rsa. Record di tamponi, l'1,18% è positivo. Fugatti: ''Trend stabile e in calo''

Il fatto è avvenuto in Val di Non, dove il via vai da un'abitazione ha insospettito un vicino che ha chiamato i carabinieri. I militari così si sono imbattuti in un salone di bellezza provvisorio adibito nella cucina dell'abitazione della parrucchiera, annessi i clienti che attendevano il taglio o la messa impiega. I cinque sono stati sanzionati per violazione delle norme di distanziamento