Coronavirus in Trentino, i decessi ospiti di Rsa. Tre minorenni tra i contagi. Un caso a Pinzolo e Storo, due infetti ad Avio

Mentre i dati con ''fraintendimento'' che comunichiamo alla Protezione civile ci mostrano come uno dei territori messi meglio in Italia i numeri veri analizzati da ministero e istituto superiore della sanità ribadiscono le criticità evidenziate in Provincia di Trento. Fugatti ieri ha criticato proprio chi fa i report a livello nazionale perché non inserirebbe la ''variabile'' dei tamponi. Noi la usiamo da sempre e servendosi anche di quel dato emerge che la Provincia di Trento resta molto in difficoltà