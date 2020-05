Coronavirus in Trentino, un altro morto in Rsa. Lutti a Baselga di Pinè e Comano. Ci sono 3 nuovi contagiati a Spiazzo e 1 sulla Vigolana

E' morto a 86 anni Osvaldo Bastoni, celebre per essere stato per 24 anni manager della Marangoni di Rovereto e per aver scritto, dopo il suo licenziamento nel 1991, un avvelenato libro in cui attaccava il proprietario dell'azienda. "Il cavaliere di gomma", pubblicato dalla Publiprint, avrebbe dato avvio a strascichi giudiziari ventennali