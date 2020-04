Coronavirus in Veneto, altri 309 contagi e 7 morti nella notte. Sono 251 le persone in terapia intensiva

Sono 13.768 le persone infettate dall'inizio epidemia e 831 i morti. Attualmente ci sono 18.111 cittadini in isolamento domiciliare

VERONA. Sono 309 i nuovi positivi registrati nella notte in Veneto e altri 7 decessi per complicazioni legate a Covid-19. Sono 13.768 le persone infettate dall'inizio epidemia e 831 i morti. Attualmente ci sono 18.111 cittadini in isolamento domiciliare.

In provincia di Verona sono 128 i contagi che salgono a 3.402 casi e 239 decessi, mentre Venezia cresce di 88 unità per 1.883 casi e 88 morti.

Più 32 a Padova (3.163 casi e 150 vittime), mentre resta fermo il cluster di Vo' con 87 casi e decessi.

Altri 25 positivi a Treviso (1.973 casi e 155 morti), più 23 a Vicenza per 2.009 casi e 111 vittime.

Più 3 a Belluno (653 casi e 32 morti) e un nuovo positivo a Rovigo per un totale di 274 casi e 14 decessi.

I 7 decessi sono avvenuti nell'ospedale università Padova, Borgo Roma e Conegliano, Trecenta e Negrar. Due le morti registrate al Villafranca.

Le persone in terapia intensiva sono 251, più 3 rispetto alle 17 di ieri, venerdì 10 aprile.