Coronavirus, la Regione conferma le elezioni comunali per il 3 maggio

Il governo uniforma le misure per arginare il diffondersi del coronavirus a livello nazionale. Una norma che entra in vigore da martedì 10 marzo. Il premier Conte: "E' il momento della responsabilità, compresa quella dei cittadini. In queste ore medici e infermieri sono in trincea che lavorano senza sosta. Oggi nel prendere queste misure penso anche a loro e li ringrazio perché rischiano la salute per il prossimo"