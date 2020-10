Coronavirus, mai così tanti contagi in 24 ore in Alto Adige. Sono 209 i nuovi positivi, quasi 300 gli isolamenti in più

Il bollettino Coronavirus dell'Azienda sanitaria altoatesina conta oggi ben 209 casi in più. Un numero altissimo, mai registrato in 24 ore. Il tasso contagi/tamponi schizza così all'11,5%, con un bilancio provvisorio che cresce e supera i 5000 contagiati da inizio epidemia