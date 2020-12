Coronavirus, troppi contagi e Zaia chiede al Governo la ''Zona rossa''

Il governatore lo avrebbe chiesto nel corso della riunione tra governo e Regioni. Zaia si è detto pronto anche ad adottare in autonomia misure più restrittive nel caso non arrivassero dal Governo

VENEZIA. La situazione in Veneto preoccupa e i numeri della pandemia non calano. Per questo il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha chiesto la “Zona rossa” per tutte le festività e almeno fino all'Epifania

Dello stesso avviso sarebbe anche il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia e quello della Salute Roberto Speranza, oltre che i rappresentanti di Lazio, Friuli Venezia Giulia, Molise e Marche.

La Conferenza Stato-Regioni che si è tenuta questa mattina ha dato il via libera al piano vaccini presentato dal Commissario per l'emergenza Domenico Arcuri e nei primi giorni di gennaio partirà la vaccinazione di massa. Secondo quanto si apprende, oggi stesso il Commissario invierà alle regioni una sorta di 'libretto delle istruzioni' per il vaccino.

Il governatore Veneto ha spiegato che “servono restrizioni massime” durante le prossime festività dicendosi pronto ad adottarle in autonomia nel caso non arrivassero dal Governo.