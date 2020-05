Dalla Lombardia a Riva del Garda per fare kitesurf nonostante i divieti: 5.670 euro di multa per 9 giovani lombardi

E questa emergenza Covid-19 ha portato in luce pregi e difetti della Dad. Una professoressa: "Stabilizzarsi tramite il concorso? In Trentino sembra che non sia possibile". La sindacalista Cinzia Mazzacca: "A rischio la continuità didattica in molte scuole della nostra provincia, un docente potrebbe trasferirsi in un altro territorio"