Dramma sul Latemar, muore un escursionista che è scivolato e precipitato per oltre 100 metri

Il nodo sarebbe relativo soprattutto alla musica che può essere diffusa dalle 18 alle 23 e la polizia è entrata in azione a mezzogiorno di oggi per dare seguito al provvedimento. Il titolare del bar: "Un duro colpo. Dopo essere stati chiusi 3 mesi per il lockdown dobbiamo fermarci di nuovo. Un intervento in pieno giorno, avrebbero almeno potuto aspettare la sera"