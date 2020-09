Furto allo stabilimento Luxottica, denunciata una donna che è riuscita a rubare 58 paia di occhiali

Sono oltre 20 mila i donatori trentini di Avis e in questi mesi l'intera struttura non si è mai fermata per garantire sangue e plasma non solo per il Trentino ma anche per le altre regioni italiane. La direttrice sanitaria Bassetti: ''Quello che è successo in questi mesi ha reso meno facile il reclutamento dei lavoratori ma non ci sono criticità nelle scorte''