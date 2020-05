Incidente mortale, il furgone invade la corsia e si scontra frontalmente con una corriera, morto un uomo. Diversi feriti tra i passeggeri

ARCO. Uno scontro violentissimo, senza alcuna frenata, che non ha lasciato scampo al conducente del furgone che questa mattina, sulla SS240 della Maza, si è schiantato frontalmente contro un autobus extraurbano.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 7. La corriera stava procedendo verso Nago e all'interno erano presenti alcuni utenti. Ad un certo punto, però, un furgone che proveniva dal senso opposto ha invaso la corsia finendo contro il mezzo di Trentino Trasporti.

Pochi secondi, nessuna frenata e uno schianto violentissimo che ha fatto volare a diversi metri di distanza i pezzi di entrambi i mezzi. La parte anteriore del furgone si è accartocciata, il vetro davanti in frantumi e l'autista purtroppo è deceduto sul colpo.

Il frontale è stato talmente violento da distruggere anche la parte anteriore del mezzo extraurbano. Anche in questo caso il vetro anteriore è andato completamente distrutto, l'autista e rimasto ferito ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Altre due persone hanno riportato dei traumi.

Sul posto si sono portati i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari anche con l'elicottero e le forze dell'ordine per i rilievi e ricostruire la dinamica del grave incidente. Sono state usate anche le pinze idrauliche.

Il traffico lungo la SS240 della Maza è stato interrotto per consentire ovviamente i soccorsi e per permettere la rimozione dei mezzi.