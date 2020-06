L'Aeroporto di Verona ''veste'' Trentino per 6 anni. Marchi (Save): ''Uniti verso le Olimpiadi. Il Triveneto deve fare sistema e cogliere questa grandissima occasione''

VERONA. L'aeroporto Catullo diventa sempre più porta del mondo per il Trentino. Per sei anni, da qui (il via ufficiale sarà nei prossimi mesi) al 2026, l'aeroporto di Verona sarà griffato Trentino con tanto di scritta ben visibile una volta atterrati ''Trentino Gateway to the Dolomites'' e poi pannelli all'interno della struttura che cambieranno a seconda delle stagioni e insegne esterne e interne in moltissimi spazi. ''Una partnership importante realizzata tra noi e Trentino Marketing che durerà 6 anni e ci porterà fino alle Olimpiadi del 2026'' ha detto il presidente del Catullo Paolo Arena durante la presentazione avvenuta oggi a Verona con presenti anche il presidente del Trentino Fugatti, l'assessore Failoni, il presidente di Save Enrico Marchi e il sindaco di Verona Federico Sboarina.

''Ci siamo sentiti spesso con il presidente Fugatti - ha spiegato il primo cittadino di Verona -. Il Trentino avrà parte fondamentale per le Olimpiadi 2026 e il Catullo è baricentrico tra Milano e Cortina, nel cuore di questa importantissima kermesse. E' quindi una situazione unica che dobbiamo sfruttare perché non ci succederà mai più di essere città olimpica ed essere al centro delle attenzioni del mondo. E' importante, per questo, ragionare non più per singolo comune ma insieme, in maniera unitaria: il Trentino con le sue montagne, il lago di Garda che è Trentino e nostro e la città di Verona. Più ci promuoviamo su un'area vasta e non saremo gelosi di quel che abbiamo più avremo un'osmosi ricchissima di turisti tra Trentino e Verona''.

D'altronde il Catullo, con 50 compagnie aeree operative per oltre 90 destinazioni (dato 2019), costituisce l’aeroporto di riferimento per il Trentino che, con oltre 30 milioni di presenze lo scorso anno, rappresenta per ricchezze naturalistiche e culturali una delle più importanti destinazioni alpine, meta privilegiata di turisti sia nazionali che internazionali. ''Siamo un tessuto unito e forte che saprà crescere e svilupparsi - ha aggiunto il presidente della società che gestisce l'aeroporto, Save, Enrico Marchi -. Io ho sempre creduto di più all'idea di Triveneto che alla Padania e credo che noi se non vogliamo perdere terreno rispetto alla Lombardia e alla crescente Emilia Romagna dobbiamo mettere insieme le nostre forze senza campanilismi e divisioni. Abbiamo tutte le capacità per far crescere le nostre comunità con il sistema aeroportuale. Sono certo che questa partnership contribuirà a farci crescere uniti. Le Olimpiadi in termini di opere, infrastrutture, crescita del territorio sono un grande buster che dovremo essere bravi a cogliere. Il compito - ha concluso Marchi - sarà di far arrivare più persone possibili qui rispetto a Milano o ad altre zone e fare in modo di rendere agevole il raggiungimento dei campi di gara e delle località turistiche. Con il presidente Fugatti ho visto che c'è questa intenzione di completare la catena logistica verso alberghi e abitazioni delle singole località. Come imprenditore penso positivo. E poi, con questi pannelli, l'aeroporto sarà anche più bello''.

Soddisfazione è stata espressa anche dall'assessore al turismo Failoni e poi da Maurizio Fugatti che ha detto: “Quella olimpionica è una sfida così grande ed avvincente che rende ancora più doveroso il gioco di squadra, dove ciascuno potrà mettere in campo i migliori talenti di cui dispone. Ecco allora che la forza dell’identità alpina si unisce alla forza di una rete di collegamenti capace di aprirsi a tutto il mondo. La Provincia di Trento crede nell'aeroporto di Verona. E così con Marchi e Arena abbiamo cominciato a ragionare sul futuro. Se cresce l'aeroporto di Verona cresciamo anche noi''.