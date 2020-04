Lutto nel mondo dello sport trentino, è morto Bruno Perottoni. Gli arbitri: ''Un vero e proprio papà per tutti noi''

ROVERETO. Un altro pezzo di storia è stato portato via da questi giorni. La sezione arbitri di Rovereto ha perso ieri Bruno Perottoni, uno degli arbitri simbolo del Trentino.

“Bruno è stato per tutti questi anni un vero e proprio papà per tutti noi, un motivatore per i giovani arbitri, un formatore a tutti i livelli, un riferimento per l'intera Sezione” scrivono in una nota gli arbitri. Una famiglia la sua dove l'arbitraggio è sempre stato di casa, lascia la moglie Pina, la figlia Tullia con il genero Francesco Cirillo e il figlio Armando, oltre al fratello Gianni anch'egli arbitro negli anni '90.

Bruno era arbitro dal 1977, dopo una carriera sui campi è stato Componente del Comitato Regionale Arbitri, Referente regionale del Calcio a 5, osservatore della CAN5, Presidente di Sezione e oggi era parte del Settore Tecnico in qualità di Mentor per il Calcio a 5.

Ma più di tutto questo Bruno “era per tutti un collega, un amico – continua la nota - che ha sempre avuto gli arbitri nel cuore; una persona sempre pronta al sorriso, ed è con il suo stesso sorriso che tutta la sezione di Rovereto vuole ricordarlo, stringendosi tutti insieme ai suoi cari in un caloroso abbraccio”.