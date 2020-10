Maxi-sequestro di stupefacenti (FOTO e VIDEO): ben 88 chili di marijuana arrivati a bordo di un camion. Erano destinati al mercato veneto

VERONA. L’operazione ha avuto inizio con un normale servizio di pattuglia lungo i caselli autostradali della zona di Verona. In un’area di sosta però, è stata notata una macchina di grossa cilindrata parcheggiata tra i camion con i due occupanti che, dopo aver parlato con un autotrasportatore, sono ripartiti frettolosamente.

Il loro atteggiamento ha insospettito i militari che hanno deciso di seguirli finché non si sono fermati nuovamente nella zona industriale di Lonigo, in provincia di Vicenza, dove i due sono stati visti caricare nel bagagliaio della macchina due grosse borse da viaggio nere, per poi ripartire subito.

Poco dopo i militari hanno fatto scattare il controllo: all’interno dell’auto sono stati rinvenuti oltre 12 chili di marijuana, contenuta in altrettanti sacchi sottovuoto e termosaldati. A quel punto i carabinieri hanno deciso di bloccare anche l’autotrasportatore che era stato visto confabulare con i due sospetti. La perquisizione del camion ha rivelato una ingentissima quantità di droga, ben 76 chili di infiorescenza di marijuana, dello stesso tipo e confezionata allo stesso modo di quella trovata poco prima nell’auto. Al camionista sono stati sequestrati anche 3700 euro in contanti.

Per i due passeggeri della macchina e per l’autista del mezzo pesante, tutti di origine serba, quarantenni e senza precedenti per droga, si sono aperte le porte del carcere di Vicenza, dove si trovano ristretti in attesa dell’interrogatorio di garanzia dove, forse, spiegheranno come mai avevano tutto quello stupefacente con loro. Nel frattempo inizierà invece un’approfondita analisi per capire da dove provenisse lo stupefacente, sicuramente destinato anche allo spaccio nella provincia scaligera.

“L’ingente sequestro di droga, effettuato sabato scorso – si legge nel comunicato dei carabinieri – è sicuramente uno dei maggiori effettuati negli ultimi anni nell’intero Veneto. Solo nel 2020 la compagnia dei carabinieri di Verona ha sequestrato oltre 130 chili di stupefacenti, traendo in arresto oltre 70 persone e sottraendo alla criminalità oltre 600.000 euro di contanti”.