Pauroso scontro in A22 tra un furgone e un autoarticolato. Estratto dalle lamiere un ferito grave

Dopo il tamponamento tra tre autoarticolati di ieri avvenuto in Trentino oggi si è verificato un altro brutto incidente in Alto Adige in direzione nord

Foto VVF Varna / Bressanone

CAMPO DI TRENS. Dopo il terribile incidente di ieri avvenuto all'altezza di Calliano, in Trentino, in direzione sud tra tre autoarticolati oggi si è verificato un altro violento tamponamento sull'Autostrada del Brennero all'altezza di Campo di Trens poco prima di Vipiteno. Ma se nel caso di ieri i tre mezzi pesanti erano andati distrutti ma i tre camionisti erano usciti quasi illesi dallo scontro, quest'oggi si registra un ferito molto grave estratto vivo, dalle lamiere del furgone che stava guidando, ma con ferite importanti.

I fatti sono accaduti lungo l'A22 in direzione nord poco dopo le 12.15, come detto all'altezza di Campo Trens. Dalle prime informazioni si sarebbe trattato di un violento tamponamento tra un furgone e un autoarticolato. Ad avere la peggio il conducente del primo mezzo che nell'impatto si è accartocciato, di fatto spezzandosi, bloccando tra le lamiere l'uomo rimasto a bordo. Subito sono stati chiamati i vigili del fuoco della zona che si sono recati in forze sul luogo dello schianto. Sul posto i pompieri di Varna, Vipiteno, Bressanone che, con le pinze idrauliche, hanno scoperchiato il furgone per estrarre il ferito dall'abitacolo e consegnarlo ai sanitari della Croce Bianca giunti anch'essi sul luogo dell'incidente.

Appena l'uomo è stato stabilizzato è stato portato d'urgenza all'ospedale. Nel frattempo la polizia stradale e tecnici dell'A22 hanno provveduto a mettere in sicurezza la viabilità, bloccando e deviando il traffico che ha riportato gravi disagi. Lunghe code si stanno verificando nella zona ma anche più a nord e a sud dovute non solo all'incidente ma, da tutto il giorno, ai controlli sul confine del Brennero (QUI ARTICOLO).