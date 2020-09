Raffiche di vento, pioggia e grandine, alberi abbattuti e macchine sott'acqua nel vicentino

VICENZA. Notte e prime ore della mattina all'insegna ancora una volta del maltempo nel Veneto e soprattutto nel vicentino dove forte pioggia, vento e grandine hanno provocano non pochi danni e paura tra la popolazione.

I danni più grossi si sono avuti soprattutto. Fin da subito ad intervenire sono stati i vigili del fuoco e il personale della. Anche in queste ore si stanno portando avanti interventi di aiuto ai cittadini che si sono trovati garage allagati oppure sottopassi bloccati. Centinaia le chiamate alla sala operativa dei vigili del fuoco per allagamenti diffusi, taglio rami e piante pericolose. Anelle vie Firenze e Bologna per la presenza dcon l’allagamento di tutti i garage interrati.

Paura si è avuta adove una pianta di grande dimensioni è stata abbattuta dalla forza del vento. In numerose zone della provinciae sono diversi i tratti di strada finiti sott'acqua.

Il maltempo ha colpito gran parte della provincia a circa una settimana dai disastri che erano stati provocati sempre nel vicentino, nelle zone di Arzignano e Trissino. Fortunatamente al momento non si segnalano persone ferite. Il dispositivo di soccorso dei vigili del fuoco è stato rafforzato con il richiamo in servizio di personale libero e il supporto delle squadre di Venezia, Rovigo e Treviso. Al momento stanno operando 12 squadre dei pompieri, soprattutto impiegate per prosciugamenti. Alle ore 10 la sala operativa del 115 ha ricevuto oltre 150 chiamate di soccorso: 24 interventi sono stati già portati al termine, 10 sono in fase di svolgimento, 40 chiusi perché non più necessari, 77 in verifica e attesa.