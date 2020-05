Scomparso nel weekend tra i monti. Soccorsi in azione. L'appello: ''Chi avesse sue notizie informi i carabinieri''

PIANCAVALLO AVIANO. E' scomparso da alcuni giorni e nelle ultime ore sono partite le ricerche. Pier Paolo, questi i dati personali forniti dalla forze dell'ordine al momento, è alto un metro e 75 e pesa un'ottantina di chili, ha occhi marroni e capelli castani. La sua auto è stata trovata parcheggiata a Roncjade una splendida conca che si trova al confine tra la Provincia di Belluno e il Friuli Venezia Giulia, posizionata in questo secondo versante.

Un luogo molto amato da escursionisti e appassionati per le bellissime passeggiate che vi si possono fare a piedi (e d'inverno con le ciaspole) sulla linea di orizzonte del Monte Cavallo. Il soccorso alpino dell'Alpago sta intervenendo in zona Semenza, Forcella Bassa, comune di Tambre, in supporto al soccorso alpino di Pordenone impegnato nella ricerca del quarantenne, del quale non si hanno più notizie da alcuni giorni.

I soccorritori stanno battendo aree boscose e sentieri cercando di rinvenire possibili tracce dopo aver trovato, come detto, l'auto parcheggiata a Roncjade. Il cellulare dell'uomo disperso è stato ritrovato nella sua auto e non è stato possibile attivare le sue ricerche tramite geolocalizzazione dello stesso.

Da lì sono partiti per trovare l'uomo con i soccorritori bellunesi che stanno percorrendo la sentieristica principale per una verifica anche sul versante veneto. L'appello dei soccorsi è: ''Chiunque avesse potuto incontrarlo o avesse sue notizie è pregato di informare i carabinieri''.