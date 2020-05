Scontro tra mezzi pesanti in A22, un uomo che dormiva in cuccetta estratto con le pinze idrauliche e elitrasferito in gravissime condizioni all'ospedale

Appena risolto l'incidente avvenuto poco prima delle 8 in autostrada, la macchina dei soccorsi è subito rientrata in azione per un violento scontro tra due mezzi pesanti. L'allerta è scattata poco prima delle 9 di oggi, venerdì 29 maggio, in direzione sud tra gli svincoli di Ala-Avio e Affi. In azione due ambulanze, l'elicottero, i vigili del fuoco di Avio, Trento e Verona e la polizia stradale