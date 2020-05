Si stacca una valanga all'altezza di una ferrata, l'allarme lanciato da alcuni alpinisti. Soccorsi in viaggio

CANAZEI. Si è verificata una valanga in val di Fassa e il soccorso alpino è entrato in azione per bonificare l'area e verificare che non ci siano persone coinvolte.

L'allerta è scattata intorno alle 11.30 di oggi, sabato 9 maggio, quando il fronte nevoso si è distaccato da Punta Penia, sul versante trentino della Marmolada.

Secondo le prime informazioni, la slavina si è verificata all'altezza dell'attacco della ferrata Rocchetta.

L'intervento è ancora in corso e le notizie sono ancora frammentarie e parziali.

Sarebbero tre gli alpinisti rimasti coinvolti. Nella prima fase di intervento sono state segnalate due persone rimaste sfiorate dalla coltre di neve e che successivamente sarebbero riuscite a emergere dalla valanga.

Immediato comunque l'allarme e sul posto si sono portate le unità del soccorso alpino e l'elicottero.

I soccorritori hanno messo in sicurezza l'area e hanno avviato la bonifica e le operazioni per escludere la presenza di escursionisti rimasti intrappolati nella valanga.

Il servizio di MeteoTrentino segnala fino a domenica un pericolo valanghe al mattino debole (grado 1) e in aumento a moderato (grado 2) per il riscaldamento nelle ore più calde del giorno.

A causa del rialzo termico sono possibili alcuni distacchi spontanei di neve bagnata a debole coesione, soprattutto oltre i 2.200 metri circa sui pendii ripidi estremi. I punti pericolosi aumenteranno con l'altitudine.

In alta montagna principalmente nelle zone in prossimità delle creste gli accumuli di neve ventata di più recente formazione sono localmente instabili.