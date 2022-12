Valanga in val di Fassa, si teme ci possano essere persone coinvolte: decollato l'elicottero e soccorso alpino in azione

L'allerta è scattata in val San Nicolò per una valanga. Sono in corso le operazioni di verifica dell'elicottero e del soccorso alpino, si teme ci possano essere persone coinvolte nell'evento

SAN GIOVANNI DI FASSA. Si è staccata una valanga in val di Fassa e si teme ci possano essere coinvolti. E' decollato l'elicottero e gli operatori sono pronti a entrare in azione per le verifiche e le attività del caso.

L'allerta è scattata intorno alle 13 di oggi, sabato 10 dicembre, quando un fronte nevoso si è distaccato in val San Nicolò nelle Dolomiti.

Il punto più alto è la Cima dell'Uomo e appartiene al gruppo della Marmolada. Nella valle scorre il rio San Nicolò, che ha origine nella località di Jonta, celebre per le sue cascate.

Non è ancora chiara la portata dell'evento ma è stato lanciato l'allarme per il distacco di una valanga e si teme ci possano essere escursionisti coinvolti.

Da Trento è subito decollato l'elicottero per sorvolare l'area e sono stati attivati i corpi del soccorso alpino.

Il grado di pericolo valanghe in Trentino è di tipo marcato, anche a causa dell'intensa nevicata delle scorse ore e la possibile instabilità in alcune zone.

Il bollettino riporta che in tutte le regioni in quota l'innevamento è estremamente variabile a seconda dell'azione del vento.

Nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canaloni si sono formati accumuli di neve ventata in parte facilmente distaccabili. A bassa quota a livello locale debole pericolo di valanghe per scivolamento di neve e colate umide. A livello isolato sono possibili distacchi a distanza e valanghe spontanee.

