Treno deraglia in Brianza. Sul posto due elicotteri, varie ambulanze e soccorritori

Oggi è stato fatto il punto per quanto riguarda le scuole di lingua tedesca. La provincia di Bolzano è la prima a riaprire le scuole (si parte il 7 settembre). In caso di raffreddore nessuna sospensione del bambino ma se la temperatura supera i 37,5° scatta la quarantena. In caso di tampone positivo per un bambino nell’asilo scatta, molto probabilmente, ed a seconda della quarantena prescritta dalle autorità, la chiusura momentanea del gruppo