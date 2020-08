Violenza sessuale di gruppo su una 20enne con disabilità cognitive. Arrestati tre ''uomini'' in Alta Valsugana: le foto sui cellulari sarebbero inequivocabili

TRENTO. Le accuse vanno da violenza sessuale di gruppo a minacce e sono riconducibili a tre uomini residenti in Valsugana: un 59enne, un 63enne e un 82enne. I tre (di cui i due più giovani sono fratelli e sono calabresi anche se residenti in Trentino da anni, mentre il più anziano è nato in Trentino) sono accusati di aver abusato per mesi di una giovane ragazza con forti fragilità perché con gravi disabilità cognitive.

Qualcosa di terribile che è stato denunciato dalla madre adottiva della ragazza (poco più che ventenne) venuta a conoscenza degli abusi. Una serie di racconti, ''scabrosi'', ricevuti direttamente dalla figlia che anche se con difficoltà è riuscita a confidarsi con la donna.

Subito sono scattate le indagini della squadra mobile di Trento e della polizia postale e in breve le forze dell'ordine sarebbero riuscite a ricostruire una rete di contatti, messaggi, violenze provate anche da oltre un centinaio di foto trovate sul telefonino della ragazza che ritraggono lei e i tre uomini in atteggiamenti inequivocabili.

I tre uomini erano incensurati e per molti sarebbero state le classiche persone insospettabili. Ora sono stati arrestati e condotti in carcere (tutti tranne il più anziano che per ragioni legate all'età è stato messo ai domiciliari).

Una vicenda terribile dai contorni foschi, cominciata, sempre a quanto hanno riferito gli inquirenti, con un primo aggancio da parte dell'anziano. Sarebbe stato lui a cominciare l'incubo: residente nello stesso comune della giovane, l'avrebbe ricoperta di complimenti facendo breccia nella fiducia della ragazza, che in passato aveva dovuto sopportare anche l'abbandono dei genitori naturali. Una volta irretita è stata portata nell'abitazione dell'uomo e qui è stata costretta ad avere dei rapporti sessuali con lui, divenuto complice e ispiratore delle fughe di casa della vittima.

Poi sono arrivati i due fratelli conosciuti sui social: anche costoro dopo un'iniziale, apparente, gentilezza, fatta di attenzioni e complimenti, si sarebbero trasformati in veri e propri orchi finendo per violentarla ripetutamente e minacciandola di ritorsioni (lei e la sua famiglia). Poi dopo gli incontri e gli abusi, le foto (che danno riscontro preciso alle ricostruzioni), e le minacce è arrivata la denuncia e l'arresto dei tre, scattato nel fine settimana scorso in Alta Valsugana. Ora sono stati sequestrati smartphone e computer dei tre uomini per verificare se esistono ulteriori prove di quanto accaduto e se esistono altre vittime dei tre uomini.