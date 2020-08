Violenza sessuale su una giovane con disabilità c’è un quarto indagato: è un pensionato 79enne

Dopo l’arresto di due fratelli e un anziano nel mirino degli inquirenti finisce un pensionato di 79 anni che rischia la denuncia per tentata violenza sessuale. La giovane con gravi disabilità cognitive veniva ricatta e minacciata con foto e messaggi

TRENTO. La terribile vicenda è stata resa nota dalle forze dell'ordine nei giorni scorsi (QUI articolo) con accuse che sono pesantissime e vanno dalla violenza sessuale di gruppo alle minacce. Secondo gli inquirenti tre “uomini”: un 59enne, un 63enne e un 82enne (tutti residenti in Trentino) avrebbero abusato per mesi di una giovane ragazza poco più che ventenne, con forti fragilità perché con gravi disabilità cognitive.

Ora però, sul registro degli indagati è stato iscritto un quarto uomo, si tratterebbe di un pensionato di 79 anni che avrebbe cercato di mettersi in contatto con la giovane e che adesso rischia la denuncia per tentata violenza sessuale.

Le indagini svolte dalla quadra mobile di Trento e della polizia postale hanno permesso di recuperare oltre 100 foto scattate alla vittima in atteggiamenti inequivocabili attraverso le quali i tre orchi ricattavano la giovane costringendola al silenzio. Per assicurarsi che la 20enne non parlasse la tempestavano di messaggi, spesso minacciandola.

Solo grazie all’intervento delle forze dell’ordine l’incubo è finito, nel frattempo le indagini proseguono e non si esclude che altre persone possano finire nel mirino degli inquirenti.