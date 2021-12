A Cortina arriva la 'fashion week' e scatta l'obbligo di mascherine all'aperto

Foto da Wikipedia di Tiia Monto

CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO). In tutta Italia con la risalita dei contagi e l'avvicinarsi delle festività sono sempre di più le città (e in alcuni casi le Regioni) che stanno introducendo l'obbligo dell'utilizzo della mascherina anche all'aperto: da domani (4 dicembre) e fino al 12 dicembre anche a Cortina d'Ampezzo cittadini e turisti dovranno indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie passeggiando per il centro.

Nella famosa località di montagna in provincia di Belluno infatti, dal 4 al 12 dicembre è in programma l'evento che aprirà la stagione invernale, la Cortina fashion week, e il sindaco Gianpietro Ghedina è quindi intervenuto con un'ordinanza per rendere obbligatorio l'utilizzo delle mascherine, anche all'aperto, per il periodo dell'evento di moda.

Nel centro di Cortina quindi, in corso Italia e nelle immediate vicinanze come Largo delle Poste e viale Stazione, per cittadini e turisti i dispositivi di protezione delle vie respiratorie saranno obbligatori. Secondo l'ordinanza del sindaco però, l'obbligo non si applica ai bambini sotto i 6 anni di età e nemmeno agli atleti che stanno svolgendo attività sportiva, se il distanziamento con le altre persone viene rispettato.

Oltre a Cortina sono tante altre le località in Veneto (e in tutto il Paese, a partire da Roma, Milano, Bologna e da altri capoluoghi) in cui le mascherine sono tornate obbligatorie anche all'aperto, come Verona, Vicenza, Padova e Venezia. Dopo il passaggio in zona gialla poi, anche in Alto Adige e Friuli Venezia Giulia la popolazione deve indossare le protezioni anche all'aria aperta. Negli scorsi giorni anche il sindaco di Trento Franco Ianeselli si era detto favorevole all'obbligo di mascherina all'aperto (Qui Articolo).