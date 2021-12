Covid, il Trentino in zona gialla. Cambia la regola sull'uso delle mascherine e in provincia il Super green pass è obbligatorio anche al banco di bar e ristoranti

TRENTO. Il Trentino è entrato in zona gialla. Il cambio di classificazione, dettato dal progressivo peggioramento dei parametri quali incidenza e tasso di occupazione dei posti letto negli ospedali tra normali reparti e terapia intensiva, durerà per almeno 15 giorni.

La curva del contagio è risalita nelle ultime settimane e, sulla base dei dati di monitoraggio, il ministero della salute ha deciso per il cambio di colorazione da lunedì 20 dicembre per Trentino, Liguria, Marche e Veneto (Qui articolo). Queste Regioni si aggiungono alla Provincia di Bolzano, alla Calabria e al Friuli Venezia Giulia.

Nei fatti c'è solo una differenza tra zona bianca e gialla e riguarda l'uso delle mascherine: devono sempre essere portate con sé e indossate a protezione delle vie respiratorie tanto nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private quanto all'aperto. Non vi è obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo la distanza da persone non conviventi. L'entrata in vigore del Green pass rafforzato ha tolto i limiti di capienza di eventi, spettacoli e ristoranti.

A differenza di quanto previsto a livello nazionale, si ricorda che in provincia la consumazione al banco al chiuso nei bar e nei ristoranti la consumazione è consentita esclusivamente con il possesso del Green pass rafforzato, salvo le eccezioni individuate dall'ordinanza firmata dal presidente Maurizio Fugatti negli scorsi giorni (Qui articolo). Fino al 6 gennaio c'è l'obbligo di mascherina all'aperto in centro storico a Trento (Qui articolo).