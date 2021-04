Bimba di 10 anni investita da un'auto, parla la mamma: ''Grazie ai soccorritori per la professionalità e per la sensibilità''

SPORMAGGIORE. "Ringrazio i soccorritori per la prontezza di intervento e per la grandissima sensibilità dimostrata verso mia figlia". Così Marina, la mamma della bimba di 10 anni investita da un'auto negli scorsi giorni. Sono fortunatamente buone le condizioni della piccola, anche se la prognosi è di 10 giorni a causa di botte e ferite riportate nell'incidente.

Sono stati, però, momenti di paura e di tensione con l'allerta è scattata nel pomeriggio di lunedì 19 aprile lungo la strada provinciale 421 che collega Cavedago e Spormaggiore (Qui articolo). "Un enorme grazie - dice la mamma - agli operatori dell'ambulanza e dell'elisoccorso per la grande professionalità e per la sensibilità. Non meno importante l'arrivo dei vigili del fuoco volontari di Spormaggiore che sono sempre pronti a intervenire".

L'intervento della macchina dei soccorsi è stato tempestivo e dopo le prime cure, la piccola è stata elitrasferita all'ospedale Santa Chiara di Trento. "Sono grata anche al personale del pronto soccorso e del reparto di pediatria, molto gentile e disponibile. Nonostante la grande pressione sul sistema sanitario dovuto all'emergenza Covid, gli operatori sono stati puntuali e davvero professionali. Il Trentino è fortunato a potersi affidare a tutte queste unità, spesso ci dimentichiamo di queste persone che si spendono in prima persona".

La piccola ha cercato di attraversare appena uscita dalla propria abitazione alle porte del paese. Fortunatamente in questo caso l'auto non procedeva a velocità elevate, anche se quel tratto appare piuttosto pericoloso. "Ci vorrebbe un attraversamento pedonale o almeno il posizionamento di adeguata segnaletica per invitare gli automobilisti a frenare e prestare attenzione in quanto la strada attraversa proprio il paese", conclude la mamma.