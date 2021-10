Cacciatori feriscono 3 persone in una settimana (tra cui un bimbo di 4 mesi). L'Oipa: "Grave problema di sicurezza pubblica"

Il presidente dell'Oipa, Comparotto: "La caccia causa ogni anno morti e feriti, spesso non cacciatori, colpevoli solo di essere nel posto sbagliato nel momento sbagliato, per esempio facendo una passeggiata in un bosco"

VERONA. Tre vittime della caccia in Veneto in sette giorni. Questo il dato che l'Oipa nazionale riporta, cogliendo l'occasione per ribadire quanto la caccia sia un'attività certamente dannosa per gli animali selvatici, ma al tempo stesso molto pericolosa anche per gli esseri umani.

"Dopo la donna colpita al volto da pallini da caccia mentre passeggiava a Santa Maria di Zevio (VR) il 17 ottobre scorso - scrive l'Oipa in un comunicato - si apprende oggi dalle cronache che domenica scorsa a Fossalta di Piave (VE), mentre cercava di sparare a una lepre, un cacciatore impegnato in una battuta avrebbe colpito un uomo con in braccio il figlioletto di soli quattro mesi, causandogli lesioni superficiali al volto; il piccolo, a sua volta, avrebbe riportato una piccola escoriazione sul petto. Padre e figlio erano nel giardino di casa".

"La caccia causa ogni anno morti e feriti, spesso non cacciatori, colpevoli solo di essere nel posto sbagliato nel momento sbagliato, per esempio facendo una passeggiata in un bosco", commenta il presidente dell’Oipa, Massimo Comparotto. "Quello delle vittime della caccia è un tema ancora poco considerato dalle istituzioni. Eppure, dato il conteggio delle vittime, Governo e Parlamento dovrebbero iniziare a riflettere sul problema di sicurezza pubblica evidenziato da questi incidenti".

"Quante vittime umane, senza considerare gli animali, dovrà ancora fare l’attività venatoria prima che questa circostanza diventi un allarme sociale? Occorrerebbe un giro di vite legislativo per eliminare alla radice questo grave problema di sicurezza pubblica".