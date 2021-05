Coronavirus, 1 decesso (un uomo non ancora sessantenne) e contagi in calo. I vaccini incidono sempre di più: zero positivi tra gli over80

Oggi si sono registrati 78 nuovi positivi e il rapporto contagi/tamponi è sceso al 2,6%. Ci sono tre classi in più in quarantena

TRENTO. Ancora un decesso (un uomo, non ancora sessantenne) e 78 nuovi positivi trovati nelle ultime 24 ore in Trentino. E' questo il bilancio della giornata per quanto riguarda la curva della pandemia a fronte di 3.006 tamponi eseguiti (per un rapporto contagi/tamponi che scende fino al 2,6%). La situazione, dunque, pare in continuo miglioramento e continuano a calare anche le ospedalizzazioni visto che ieri i ricoveri erano 85 e oggi sono 81.

Rimangono costanti i pazienti ricoverati in terapia intensiva (sono 20), crescono di due unità i ricoveri in alta intensità ma ci sono dieci persone in meno in media intensità. Dei nuovi positivi, 2 hanno tra 0-2 anni, 2 tra 3-5 anni, 1 tra 6-10 anni, 2 tra 11-13 anni e 5 tra 14-19 anni e quindi sono 12 i nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare. Salgono a 85 le classi in quarantena (ieri erano 82).

Prosegue la campagna vaccinale e questa mattina risultavano somministrati 179.533 vaccini (di cui 42.370 seconde dosi). A cittadini Over80 sono state somministrate 55.778 dosi, ai cittadini tra i 70-79 anni 42.200 dosi e tra i 60-69 anni 32.351 dosi. Tutto ciò si ripercuote anche sui nuovi positivi trovati visto che oggi dei 78 nuovi contagi sono zero i positivi trovati tra gli ultra ottantenni e solo 4 tra i 70 e i 79 anni.

Per quanto riguarda i tamponi dei 3006 eseguiti, 1.242 sono tamponi molecolari e 1.764 sono tamponi rapidi antigenici.