Coronavirus, 11 casi tra i bambini e 3 tra gli anziani: sono 49 i contagi in Trentino e 1 persona (non vaccinata) è in terapia intensiva

TRENTO. Undici nuovi casi tra i bambini con meno di 13 anni e tre tra gli anziani. Continua a dare i suoi effetti la campagna vaccinale e, per fortuna, continuano ad esserci dati confortanti sui nuovi contagi per quanto riguarda le fasce d'età più alta, che sono anche quelle più coperte dal punto di vista vaccinale. Il bilancio di oggi dell'Apss parla di 49 nuovi contagi da coronavirus in Trentino, mentre diminuiscono lievemente i ricoverati (ieri nessun nuovo ingresso e 2 dimissioni hanno portato il totale a 15, di cui 1 in rianimazione, un 70enne non vaccinato).

Le vaccinazioni intanto hanno superato quota 720.000 e, con i 22 di oggi, i guariti sono diventati 46.222. I tamponi analizzati ieri sono stati complessivamente 4.478, cifra che comprende 562 tamponi molecolari che hanno individuato 9 nuovi casi positivi, confermando 37 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati ben 3.916, 40 dei quali sono risultati positivi.

I contagi fra bambini e ragazzi oggi sono 13: ci sono 3 bambini sotto i 2 anni 5 tra 6-10 anni, 3 tra 11-13 anni e 2 tra 14-19 anni. Si fermano a 3 oggi i casi positivi rilevati fra gli anziani (nello specifico, nella fascia 70-79 anni). Questa mattina i vaccini somministrati erano arrivati a 720.200: in questa cifra sono comprese 333.597 seconde dosi e quelle somministrate nelle fasce over 80, 70-79 e 60-69 anni che sono rispettivamente 67.839, 91.587 e 109.413.

Si ricorda inoltre che si rinnova l’appuntamento con le giornate ad accesso libero al drive through vaccinale San Vincenzo a Trento Sud. L’open day, che già oggi è stato un successo, senza necessità di prenotazione e dedicato a coloro che non hanno iniziato il ciclo vaccinale, si terrà anche domani, domenica 19 settembre, dalle 14 dalle ore 16. Inoltre la prima tappa del camper vaccinale itinerante è prevista per lunedì 20 settembre a Cavedine, al mercato in via Santi Martiri.