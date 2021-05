Coronavirus, Bolzano punta a 300 mila immunizzati entro maggio. Widmann: ''Stanzia 19,3 milioni per testare i cittadini''

BOLZANO. Maggiori risorse per permettere ancora più test sul territorio per la cittadinanza e un'implementazione degli sforzi nella campagna di vaccinazione.

La Giunta provinciale di Bolzano ha destinato oggi, su proposta dell'assessore alla salute Thomas Widmann, nuove risorse per un totale di 19,3 milioni di euro alla prosecuzione della campagna "Testiamoci. Insieme contro il Covid". L'Azienda sanitaria dell'Alto Adige potrà così proseguire la campagna acquistando i test necessari e consentendo alle organizzazioni coinvolte di allestire i necessari punti di somministrazione. Per l'acquisto dei kit sono destinati 14,4 milioni di euro, per la collaborazione con partner privati 4,8 milioni di euro e 120.000 euro per la logistica.

"Il nostro obiettivo è di interrompere nei tempi più brevi possibile la catena del contagio, consentendo all'emergenza di rientrare e restare sotto controllo" ha sottolineato Widmann durante la conferenza stampa della Giunta provinciale. In quasi tutti i Comuni sono stati nel frattempo allestite le stazioni di test dove cittadine e cittadini possono recarsi gratuitamente e comodamente vicino a casa. Fino ad ora sono stati svolti 171.068 test da cui sono emersi 302 casi di positività. Dalla scorsa settimana anche le farmacie svolgono i cosiddetti test nasali in autosomministrazione. Sinora ne sono stati svolti circa 10.000, e solo ieri sono stati 40.000 i test eseguiti

Entro fine maggio 300.000 immunizzati. E' questo il numero su cui punto l'assessore Widmann entro fine maggio fra guariti e vaccinati: "un numero imponente" ha spiegato. Le vaccinazioni proseguono infatti a pieno regime. Attualmente sono in fase di vaccinazione le persone fra 50 e 59 anni. "Già da giovedì potranno prenotarsi i 40-49enni" ha annunciato Widmann. Ad oggi in Alto Adige sono state somministrate 227.821 dosi di vaccino, con 163.143 persone che hanno già ricevuto la prima dose. Sono attualmente 67.566 le persone completamente vaccinate.