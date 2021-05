Coronavirus, giornata negativa: due morti e 83 nuovi positivi con soli 1.898 tamponi

TRENTO. Giornata negativa per quanto riguarda i dati della pandemia in Trentino, oggi, con due decessi e 83 nuovi contagi a fronte di soli 1.898 tamponi per un rapporto contagi/tamponi più che doppio rispetto a ieri: siamo al 4,3% contro l'1,7% di sabato. Inoltre si registrano anche due ricoveri in più in controtendenza, anche in questo caso, rispetto ai dati di ieri e degli ultimi giorni.

Fra i nuovi positivi di oggi ci sono 33 nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare: 3 hanno tra 0-2 anni, 3 tra 3-5 anni, 8 tra 6-10 anni, 10 tra 11-13 anni e 9 tra 14-19 anni. Ieri le classi in quarantena erano 69 (quindi in calo di 5 unità rispetto alle 24 ore precedenti). Ci sono poi 3 nuovi positivi in fascia 60-69 anni, 1 fra gli ultra ottantenni e nessuno in fascia 70-79 anni.

I pazienti Covid ricoverati in ospedale sono 65, di cui 17 in rianimazione (uno in meno rispetto a ieri ma, purtroppo, come detto, ci sono stati anche due decessi). Nella giornata di ieri sono stati registrati 4 nuovi ricoveri e le dimissioni si sono fermate a 2. In ospedale sono avvenuti anche entrambi i decessi: si tratta di un uomo e di una donna, età media 78 anni.

I tamponi molecolari analizzati ieri sono 993 (646 all’Ospedale Santa Chiara e 347 alla Fem) mentre all’Azienda provinciale sono stati notificati 905 tamponi rapidi antigenici.