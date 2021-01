Coronavirus in Trentino, 10 positivi a Storo e 4 casi a Pomarolo. Ecco gli 86 Comuni del contagio e dove sono avvenuti i 4 decessi

Sono 358 le persone che ricorrono alle cure del sistema ospedaliero di cui 42 pazienti sono in terapia intensiva e 51 in alta intensità. Oggi sono stati comunicati 4 decessi

TRENTO. Ci sono 25.012 casi e 1.106 decessi in Trentino per l'emergenza coronavirus da inizio epidemia, sono 21.757 i guariti da inizio emergenza e 2.149 gli attuali positivi al tampone molecolare. Sono stati, purtroppo, comunicati 4 decessi, di cui 2 in ospedale. Le morti sono state attribuite ai Comuni di Pergine, Fornace, Pomarolo e Torcegno. Il bilancio è di 636 decessi in questa seconda ondata di Covid.

Nel punto stampa il presidente della Provincia non ha escluso che il Trentino possa rientrare nelle prossime ore in zona arancione e si è parlato anche di ristori nel vertice Stato-Regioni (Qui articolo).

Sono 358 le persone che ricorrono alle cure del sistema ospedaliero di cui 42 pazienti sono in terapia intensiva e 51 in alta intensità. E' di 272 il numero dei positivi inviati a Ministero e Protezione civile pubblicati nelle tabelle: 81 nuovi positivi e 191 molecolari già antigenici. Sono stati trovati invece 257 casi tra gli 81 nuovi positivi al molecolare e 176 contagiati risultati dai test antigenici. Sono stati analizzati 3.838 tamponi (Qui articolo).

Fronte campagna vaccinazione. Sono 9.123 le dosi somministrate in Trentino di cui 2.695 a ospiti di residenze per anziani (Qui articolo).

Nel dettaglio i risultati dei tamponi molecolari. A Trento sono stati trovati 42 contagi che si porta a 384 attuali positivi, 25 casi a Rovereto (217 attuali positivi) e 11 infezioni a Mezzocorona (66 attuali positivi).

Poi 10 positività a Storo (23 attuali positivi) e Aldeno (24 attuali positivi); 7 casi a Primiero San Martino di Castrozza (20 attuali positivi); 6 infezioni a Roncegno Terme (29 attuali positivi) e Villa Lagarina (29 attuali positivi); 5 contagi a Predazzo (21 attuali positivi), Terre d'Adige (22 attuali positivi) e Giovo (18 attuali positivi).

Ci sono 4 contagi a Pomarolo (12 attuali positivi), Cles (16 attuali positivi), Mori (70 attuali positivi), Borgo Valsugana (47 attuali positivi), Castel Ivano (17 attuali positivi), Altavalle (8 attuali positivi) e Tre Ville (11 attuali positivi).

Sono 3 i positivi a Pergine (110 attuali positivi), Riva del Garda (49 attuali positivi), Levico (28 attuali positivi), Mezzolombardo (33 attuali positivi), Sella Giudicarie (9 attuali positivi), Cembra Lisignago (14 attuali positivi), Ville di Fiemme (7 attuali positivi), Novella (15 attuali positivi), Calliano (7 attuali positivi), Ziano di Fiemme (12 attuali positivi), Borgo Lares (7 attuali positivi) e Caldes (5 attuali positivi).

Sono 2 le infezioni a Torcegno (5 attuali positivi), Lavis (25 attuali positivi), Ala (23 attuali positivi), Tesero (5 attuali positivi), Tione (12 attuali positivi), Borgo Chiese (5 attuali positivi), Vallelaghi (17 attuali positivi), Malè (5 attuali positivi), Comano Terme (4 attuali positivi), Nogaredo (21 attuali positivi), Scurelle (7 attuali positivi), Vallarsa (2 attuali positivi), Terzolas (2 attuali positivi), Lona-Lases (6 attuali positivi) e Samone (6 attuali positivi).

E ancora 1 positivo a Arco (53 attuali positivi), Ledro (24 attuali positivi), Predaia (14 attuali positivi), Ville d'Anaunia (7 attuali positivi), San Giovanni di Fassa (14 attuali positivi), Cavalese (11 attuali positivi), Brentonico (13 attuali positivi), Pinzolo (7 attuali positivi), Civezzano (8 attuali positivi), Pieve di Bono-Prezzo (5 attuali positivi), San Michele all'Adige (12 attuali positivi), Nomi (3 attuali positivi), Borgo d'Anaunia (2 attuali positivi), Grigno (12 attuali positivi), Avio (17 attuali positivi), Isera (12 attuali positivi), Volano (10 attuali positivi), Castello Tesino (10 attuali positivi), Folgaria (13 attuali positivi), Nago-Torbole (7 attuali positivi), Tenno (4 attuali positivi), Porte di Rendena (1 attuale positivo), Spiazzo (5 attuali positivi), Valdaone (7 attuali positivi), Roverè della Luna (2 attuali positivi), Ton (5 attuali positivi), Romeno (8 attuali positivi), Novaledo (3 attuali positivi), Stenico (1 attuale positivo), Cimone (1 attuale positivo), Ronzo-Chienis (6 attuali positivi), Spormaggiore (4 attuali positivi), Trambileno (7 attuali positivi), Caderzone Terme (2 attuali positivi), Cavedago (5 attuali positivi), Strembo (3 attuali positivi), Panchià (1 attuale positivo), Bondone (1 attuale positivo), Fai della Paganella (6 attuali positivi), Ossana (3 attuali positivi) e Terragnolo (2 attuali positivi).