Coronavirus, nuova vittima in Trentino: è una donna di 65 anni non vaccinata e da qualche giorno in terapia intensiva

E' il secondo lutto per Covid19 in questa settimana. La donna, secondo le informazioni fornite, non era vaccinata ed era ricoverata da qualche giorno in terapia intensiva a Rovereto

TRENTO. Si trovava da qualche giorno in terapia intensiva a Rovereto, reparto che proprio per questo era stato riaperto, ma le sue condizioni si erano via via aggravate fino al decesso.

E' una donna di 65 anni l'ultimo lutto per Covid19 comunicato nella serata di sabato dall'Azienda sanitaria. Un nuovo lutto per le complicazioni insorte a seguito dell'infezione da Coronavirus su un paziente. La donna, ha confermato anche il direttore dell'Azienda sanitaria, non era vaccinata e non aveva importanti patologie.

Si tratta della seconda persona morta in questa settimana dopo giorni di tregua. Giovedì scorso infatti, un nuovo lutto all'ospedale Santa Chiara aveva riguardato un uomo di 90 anni che era ricoverato nel reparto malattie infettive e che, nonostante le due dosi di vaccino, non ce l'ha fatta.

L'ultimo bollettino dell'azienda sanitaria arrivato ieri pomeriggio riporta 29 nuovi contagi, 4 rilevati dal tampone molecolare e 25 dall’antigenico

Tra i nuovi contagi ci sono anche 5 bambini o ragazzi ( nello specifico 1 tra 6-10 anni, 1 tra 11-13 anni e 3 tra 14-19 anni) e 8 invece appartengono alle classi più mature (2 hanno tra 60-69 anni, 2 tra 70-79 anni e 4 di 80 e più anni).