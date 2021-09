Coronavirus, su 11 ricoverati a Belluno 10 sono non vaccinati. Contagi in calo ma in quarantena ci sono 10 classi

Intanto oggi è iniziata, anche in Ulss Dolomiti, la somministrazione della “dose addizionale”, la terza dose alle persone sottoposte a trapianto o gravemente immunocompromesse. Complessivamente, ci sono circa 900 pazienti oncoematologici, 130 dializzati e 130 trapiantati in fase di contatto

BELLUNO. Sono 11 i pazienti ricoverati nel Bellunese per Covid, 10 di questi senza vaccino. Questo uno dei dati che emergono dal bollettino settimanale dell'Ulss 1 Dolomiti che fa il punto su quanto successo negli ultimi 7 giorni. I casi rilevati nell’ultima settimana sono 97 (-33 rispetto alla scorsa settimana quando su 130 contagiati se ne contavano ben 106 senza vaccino), con un conseguente tasso di incidenza settimanale di 48,6 casi su 100 mila abitanti, lievemente inferiore all'incidenza nazionale (50,2 su 100 mila abitanti).

''Le nuove positività - spiega l'Ulss Dolomiti - si collocano prevalentemente nelle classi di età centrali e interessano in grande maggioranza soggetti non vaccinati, attestando l’efficacia della vaccinazione non solo nel ridurre quasi a zero i casi gravi di covid, ma anche nel ridurre il rischio di malattia (85%)''.

Si segnala, poi, che per effetto della casistica riscontrata nel weekend, le classi in isolamento domiciliare fiduciario sono salite a 10 (1 asili nido, 6 infanzia, 2 elementari, 1 medie). Una classe delle superiori è in monitoraggio. Il Nido Aziendale del San Marino ha riaperto oggi, conclusa la sorveglianza domiciliare e l'isolamento fiduciario e a seguito di tampone negativo nei componenti coinvolti nella quarantena.

Intanto oggi è iniziata, anche in Ulss Dolomiti, la somministrazione della “dose addizionale”, la terza dose alle persone sottoposte a trapianto o gravemente immunocompromesse, in base alle indicazioni Ministeriali e regionali, al fine di migliorare la risposta immunitaria. Come primo giorno sono state somministrate dosi negli ospedali e nei centri vaccinali a un primo gruppo di pazienti. Oggi sono proseguite anche le convocazioni da parte dei reparti ospedalieri a cui sono in carico i pazienti individuati per la somministrazione della terza dose, con appuntamenti per i prossimi giorni, anche in base agli accessi già programmati in ospedale o alle esigenze del singolo. Complessivamente, ci sono circa 900 pazienti oncoematologici, 130 dializzati e 130 trapiantati in fase di contatto.

Continua, poi, l’attività vaccinale per le prime e seconde dosi: è stata superata la soglia del 79% di popolazione coperta da almeno una dose. In seguito alla comunicazione del Green Pass esteso agli ambienti di lavoro, è stato registrato un aumento significativo delle prenotazioni per la vaccinazione rispetto ai giorni precedenti. Si ricorda che è sempre possibile prenotare dal sito www.aulss1.veneto.it oppure accedere alle sedute territoriali con accesso libero.

Sul fronte ricoveri sono attualmente ricoverati al San Martino di Belluno 11 pazienti Covid positivi. Degli 11 pazienti Covid positivi ricoverati, 2 sono in terapia intensiva (66 e 85 anni).

In area non critica sono ricoverati:

• 1 paziente (di 62 anni) in Pneumologia con quadro severo

• 8 pazienti (di 41, 45, 54, 60, 73, 78, 78, 78 anni) in Malattie Infettive

Su 11 pazienti ricoverati, 10 sono non vaccinati.