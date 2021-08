Coronavirus, Trentino ultimo per persone che hanno completato il ciclo di vaccini. Ecco dove sono stati trovati i 35 nuovi positivi

Nelle ultime 24 ore il bilancio delle dosi inoculate è cresciuto solo di 1.085 unità. Per quanto riguarda il contagio resta Riva il centro con più positivi per abitante tra i primi 10 per popolazione. A Trento 65 persone contagiate e a Pergine 1

TRENTO. Solo 1.085 nuove dosi di vaccino nelle ultime 24 ore e così la campagna vaccinale in Trentino continua ad arrancare: ultimo posto per ciclo vaccinale completo in Italia e quart'ultimo per almeno una dose inoculata in proporzione alla popolazione (dati Gimbe al 30 luglio).

In questo quadro, però, le 568.696 dosi già inoculate stanno, evidentemente, già assistendo la comunità e infatti a fronte di un ritorno del virus (in tutto il Paese con la variante Delta ormai nettamente predominante) anche in Provincia di Trento (nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 35 positivi) restano vuote le terapie intensive e per il 27esimo giorno consecutivo sono zero i decessi.

Le persone positive attuali, però, sono salite di altre 20 unità (ci sono stati, infatti, 15 guariti a fronte di 35 nuovi contagi) e così il totale di trentini in questo momento positivi e certificati da test sono 383 (nelle scorse settimane si era scesi sotto quota 100). Dei nuovi positivi, 2 hanno tra 6-10 anni, 3 tra 11-13 anni e 5 tra 14-19 anni, 3 hanno tra 60-69 anni, 3 tra 70-79 anni. Nessun nuovo positivo ha più di 80 anni (questa la categoria meglio protetta dal vaccino anche in Trentino).

Per quanto riguarda i comuni con il maggior numero di residenti positivi il primo è Mezzana (con lo 0,67% di residenti contagiati), seguono Dimaro Folgarida (0,52%) e Drena (0,51%). Tra i primi dieci centri per abitanti, invece, è Riva del Garda ad avere più positivi (0,22%), segue Arco (0,15%). Tutti gli altri sono sotto quota 0,1% con Trento che conta 65 positivi totali, Rovereto 16, Pergine 1 e Levico e Mezzolombardo che restano Covid-free.

Ecco dove sono stati trovati i 35 contagi di oggi

Trento 4 positivi

Riva del Garda 3 positivi

Arco 2 positivi

Rovereto, Mori, Ala, Cles, Cavalese, Castel Ivano, Cavedine, Nago-Torbole, Isera, Moena, Giovo, Dimaro Folgarida, Ziano di Fiemme, Albiano, Sanzeno, Pellizzano 1 positivo