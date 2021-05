Coronavirus, Zaia: ''Da oggi partiamo con il vaccino agli over 40. Di questo passo arriveremo al liberi tutti prima dell'estate''

Il Veneto anticipa ad oggi le prenotazioni e le prime dosi per gli over 40 che andranno avanti fino al 16 giugno. Poi via libera senza più muoversi per fasce d'età

VENEZIA. Il Veneto viaggia a gonfie vele per quanto riguarda la campagna vaccinale e da oggi si parte addirittura con gli ultra 40enni. Le prenotazione sono aperte dalle 16 di oggi 14 maggio, e per prenotarsi sarà possibile usare anche la app “Sanità km zero Ricette” della Regione Veneto. Zaia ha annunciato il via libera in conferenza, in anticipo rispetto alle previsioni che volevano per il 16 la partenza per questa fascia d'età, e si è appellato ai 50-59enni chiedendo loro di affrettarsi a iscriversi ''perché da oggi arriveranno nel sito altre 742mila persone e ci sono da questo momento 200.000 posti liberi''.

"Il Veneto è il numero uno per over 80 e over 70 e sui fragili è in cima alle classifiche - aveva detto ieri il generale Figliuolo in visita in Veneto - e in percentuali di inoculazioni sempre superiori al 90 per cento". "E' chiaro che la vaccinazione è un insieme di scienza e organizzazione, qui in Veneto c'è e l'ho visto. Tutti i vaccini possono salvare la vita. A giugno dobbiamo aprire alle aziende e alle altre classi. Giugno dovrà infatti essere il mese della svolta, dovremo dare la spallata, io sono molto fiducioso e sono sicuro che il prossimo mese arriveranno in maniera copiosa i vaccini".

I primi posti liberi saranno aperti già da questa sera e si andrà avanti almeno fino al 16 giugno e poi, finite le prenotazioni di questa fascia d'età, ''sia andrà avanti con un via libera tutti, cioè non si procederà più per target d'età, che finora è stato il sistema migliore. Fino ad aprile noi avevamo le categorie vaccinali ma con l'età si va molto meglio. E non servirà presentarsi ai centri con la carta d'identità. Se andiamo avanti così non avremo finito i 50enni per l'estate ma arriveremo al liberi tutti''. ''Abbiamo finito i vaccini, ma con un segreto -ha detto Zaia parlando del vaccino Pfizer - quelli che stiamo facendo sono frutto dell'ingegno veneto, riusciamo infatti ad estrarre sette dosi da ogni flaconcino. Facciamo tanti vaccini perché i calcoli li facciamo su sette dosi grazie alle siringhe di precisione''.

E sulla questione richiami a 42 giorni il presidente del Veneto ha aggiunto: ''La questione dei richiami dei vaccini è una discussione che riguarda il mondo scientifico, noi ci adeguiamo. Quando ci hanno detto di fare il richiamo dopo 21 giorni, abbiamo rispettato i 21 giorni, quando ci hanno detto 42 giorni, abbiamo fatto i richiami a 42 giorni. Fa testo quel che dice il ministero tramite il Cts, non sono aggiustamenti che facciamo noi. C'è stata una fase in via emergenziale, adottata solo dal Trentino, poi è comparsa la circolare sui 42 giorni''.

E sull'Rt e il cambio dei parametri ha aggiunto: ''Come regioni chiediamo questo cambio di paradigma: sotto i 50 casi, zona bianca; dai 50 ai 149 zona gialla; dai 150 ai 250 arancione; sopra rosso. Se sei sopra il 30% intensive e 40% non intensive vai in rosso o in arancione 20% terapie intensive e 30% non intensive. Noi non vogliamo avere posizione da irresponsabili. Siamo davanti a un virus che ha massacrato il mondo''.