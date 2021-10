Covid-19, Bolzano ultima per vaccinazioni e casi in continua crescita (+168): registrata una nuova vittima

BOLZANO. In Alto Adige la situazione pandemica continua a peggiorare e i contagi corrono: nelle ultime ventiquattro ore sono 168 i nuovi positivi segnalati dall'Azienda sanitaria altoatesina, che ha purtroppo comunicato anche un nuovo decesso. Il totale delle vittime da inizio pandemia arriva quindi a quota 1.202. All'aumento dei contagi in Provincia di Bolzano si accompagna il tasso di vaccinazione più basso in Italia: secondo la Fondazione Gimbe infatti il 66% degli altoatesini ha completato il ciclo vaccinale rispetto ad una media nazionale del 75,3%. In particolare in Alto Adige il tasso di over 50 che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è secondo in Italia (13,2%) dietro solo alla Calabria (13,6%).

Nell'ultima settimana il report di Gimbe ha evidenziato come l'aumento dei casi in Alto Adige sia stato al di sopra della media nazionale (+54,7% rispetto ad una media italiana del 43,2%) e al 29 ottobre la Provincia di Bolzano era prima in Italia per numero di casi attualmente positivi per 100mila abitanti con 223 (secondo il Veneto con 209 mentre il Trentino è a quota 80). Anche la situazione all'interno delle strutture ospedaliere (dove il tasso di occupazione in area medica è al 9%, primo territorio in Italia insieme alla Calabria, e quello in terapia intensiva arriva al 6%, dietro solo all'Umbria, all'8%, e alle Marche, al 7%) sia tra le peggiori a livello nazionale, sebbene ancora al di sotto dei livelli d'allarme.

In questo momento negli ospedali altoatesini sono ricoverate 45 persone nei normali reparti e 4 in terapia intensiva. Nella giornata di ieri quasi il 40% dei casi (emersi a fronte di un totale di un totale di 10.084 tamponi tra Pcr e antigenici) è stato registrato in persone tra i 40 e i 69 anni, Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare al momento sfiorano le 3mila unità (2.995) mentre il totale dei guariti da inizio pandemia arriva a quota 78.597 (+36 nelle ultime 24 ore).

Ecco i numeri in breve:

Test PCR:

Tamponi effettuati ieri: (29 ottobre ): 1.133

Nuovi casi testati positivi da PCR: 168

Numero delle persone testate positive al coronavirus: 80.946

Numero complessivo dei tamponi effettuati: 676.263

Numero delle persone sottoposte al test PCR: 246.938 (+360)

Test antigenici:

Numero complessivo test antigenici: 2.164.138

Test antigenici eseguiti ieri: 8.951

Test nasali eseguiti fino al 29.10.2021: 945.762 test totali, 1.317 risultati positivi, di cui 660 confermati, 371 PCR negativi, 286 in attesa del risultato/non confermati con testo entro 3 giorni.

Dati casi positivi del (29.10.2021) per fascia d'età:

0-9: 14=14%

10-19: 25=18%

20-29: 13=12%

30-39: 18=7%

40-49: 20=15%

50-59: 24=15%

60-69: 9=9%

70-79: 7=5%

80-89: 3=4%

90-99: 3=1%

Altri dati:

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 45

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes: 11

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 4

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.202 (+1)

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 2.995

Persone che hanno concluso la quarantena e l'isolamento domiciliare: 148.064

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 151.059

Guariti totali: 78.597 (+36)