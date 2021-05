Federico Tommasi è scomparso da Trento, ha 22 anni. L'appello della famiglia: "Aiutateci a ritrovarlo"

E' successo a Trento, il ragazzo sarebbe sparito di casa più di ventiquattr'ore fa e la famiglia non ha più avuto notizie, il fratello Riccardo su Facebook: "Era vestito con una tuta scura e delle scarpe con lacci di colori diversi"

TRENTO. Federico Tommasi, un 22enne di Trento, è scomparso da oltre 24 ore di casa, l'appello del fratello: "Aiutatemi a ritrovarlo, chiunque abbia informazioni mi contatti". La richiesta d'aiuto arriva da Riccardo, il fratello di Federico, che dopo aver contattato le forza dell'ordine ha pubblicato un post su Facebook chiedendo a chiunque abbia notizie di mettersi in contatto con lui e in cui descrive anche com'era vestito Federico al momento della scomparsa: "Aveva una tuta scura e delle scarpe con lacci di colori diversi".

La scomparsa è avvenuta a Trento la sera del 22 maggio. "Viviamo insieme - racconta Riccardo - e l'altra sera alle 23 e 30, dopo essermi allontanato dal soggiorno per qualche minuto, sono tornato e non l'ho più trovato". Il 22enne trentino è uscito senza portarsi dietro il cellulare e senza lasciare nessuna notizia.

"Ho aspettato passasse la notte - dice ancora il fratello dello scomparso - pensando che magari era solo uscito per prendere un po' d'aria o fare una passeggiata. Ma quando la mattina dopo non c'era ancora nessuna traccia di Federico ho contattato le forze dell'ordine". Chiunque abbia informazioni da condividere per aiutare a ritrovare Federico può contattare Riccardo (340 8817847) o le forze dell'ordine.