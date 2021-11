In tutto il Trentino nevicate copiose (FOTO) e la stagione sciistica parte con il piede giusto

TRENTO. Si avvicina la stagione sciistica e sulle Dolomiti scende già la neve: ecco le immagini dagli impianti. Le previsioni meteo lo avevano anticipato negli scorsi giorni: sul territorio provinciale e in generale in tutta l'area dolomitica un peggioramento delle condizioni meteo e l'arrivo di una nuova perturbazione avrebbero portato ad un abbassamento del livello della neve e a precipitazioni in alta quota.





In tutta la zona di Madonna di Campiglio da questa mattina stanno scendendo abbondanti i fiocchi di neve. Buone notizie insomma per gli appassionati quando manca ormai poco all'inizio della stagione sciistica. Le nevicate si stanno registrando sia al rifugio Pradalago che nella zona sciistica di Folgarida Marilleva e sul Doss del Sabion a Pinzolo.





In Trentino importanti nevicate si stanno registrando anche in Val di Fassa, dove secondo Meteotrentino sono caduti oltre 22 centimetri di neve a Canazei. Al confine fra Trentino Alto Adige e Veneto invece le precipitazioni continuano anche a Passo Campolongo mentre in Val Gardena lo spettacolare panorama del Seceda è già completamente imbiancato e la temperatura massima non supera i -2,3 gradi centigradi. In Provincia di Belluno invece la neve è già arrivata a Cortina: anche nell'area di Cima Tofana infatti continuano a scendere i fiocchi.