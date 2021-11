IL VIDEO. Domenica di neve in Trentino: i fiocchi scendono in Val di Fassa sulla strada per Passo Pordoi

Mentre in parte del Veneto è allerta arancione per il maltempo, sul territorio della Provincia di Trento la quota neve prevista per oggi (14 novembre) si aggira sui 1.400 metri nelle zone più settentrionali

CANAZEI. Buone notizie per gli appassionati di sci: arriva il maltempo ed in Trentino torna la neve. Dopo le prime nevicate registrate circa dieci giorni fa (Qui Articolo), anche in questo fine settimana, con l'arrivo di una perturbazione proveniente dall'Europa settentrionale, l'ondata di maltempo porterà per oggi (domenica 14 novembre) precipitazioni diffuse sul territorio provinciale e neve in quota.

Nel video, condiviso dalla pagina Facebook Val di Fassa, vengono ripresi i fiocchi di neve cadere questa mattina a quota 1.926 metri, a Pecol di Canazei, sulla strada che porta al Passo Pordoi.

Secondo Meteotrentino, mentre in parte del Veneto la Protezione civile ha diramato l'allerta meteo arancione (Qui Articolo), i fenomeni in Trentino saranno più intensi sui settori sud orientali e in graduale attenuazione nel corso del pomeriggio. La quota neve si aggira sui 1.400 metri di altitudine nella zona nord, e a quote leggermente superiori (1.700 metri) più a sud.